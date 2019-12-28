وفاة الفنان رينيه بندلي عن عمر يناهز الـ70 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان اللبناني ​رينيه بندلي​ اليوم في طرابلس عن عمر يناهز الـ70 عاماً، على أن يشيع في مسقط رأسه الميناء حيث يصلى على جثمانه عند الثالثة من بعد ظهر غد، في كاتدرائية مار جاورجيوس، ويوارى بعدها في الثرى في مدافن العائلة في المدينة.

بندلي متأهل من ريتا حنا دميان، أب لرينيه جونيور وريمي.

لحن وكتب العديد من أغاني أسرة بندلي الفنية المؤلفة من 12 فردا، ثم تفرغ لابنته ريمي بالتعاون مع الشاعر والصحافي الراحل جورج يمين، وفي رصيده أكثر من مئتي أغنية.

أسس شركة "ثري ار برودكشن" للانتاح الفني، وكانت تنتج أعمال ريمي، وأسس مع الشاعر بشير الضيقة "بنك الأغاني"، ومنذ خمس سنوات تفرغ لتقديم مسرح تربوي للمدارس.

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