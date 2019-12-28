ميرنا وليد - بيروت - بطريقة طريفة، فاجأت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل وجهها المتجعّد، وذلك بإستخدامها تقنية معيّنة للتقدم في العمر، وعلّقت بالقول:"ركزو منيح مين هالست ؟ سيرين عبد النور 2060".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أجمعوا على جمالها في مختلف الأعمار.

ومن ناحية أخرى، كادت عبد النور أن تتعرّض للغرق، أثناء عودتها منذ يومين إلى منزلها، بسبب العاصفة "لولو" التي تضرب لبنان، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة.

وطمأنت عبد النور متابعيها، بأنها وصلت إلى منزلها بخير وسلامة، ونشرت مقطع فيديو خلال تواجدها في الشارع، وعلّقت: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بشكلها في عام 2060-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.