خاص الفن – مديحة كنيفاتي تنتقد هذه الظاهرة

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​مديحة كنيفاتي​ ارتباطها بأي مسلسل سوري حتى الآن، مشيرة إلى أن الإنتاجات قليلة وبالتالي فإن العروض قليلة أيضاً، في وقت صورت مشاهدها في الجزء الثاني من المسلسل الخليجي "العاصوف" بشخصية "سعدية".

واستغربت من الظاهرة الغريبة التي يطلقها البعض من خلال وضع الممثل بإحراج عندما ينشرون خبر انضمامهم إلى عمل ما من دون أي صحة للخبر، ما يضع هذا الممثل في وضع محرج.

وتنتظر كنيفاتي عرض مسلسل "أحلى الأيام" الذي شاركت في بطولته بشخصية "مقبولة" خلال الموسم الدرامي الماضي، وهو الجزء الثالث من مسلسل "أيام الدراسة".

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