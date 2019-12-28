تراند اليوم : تعليق مثير من ريهام عبد الغفور علي صورة أحمد حلمي – شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من البوم صوره خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم.

وظهر أحمد حلمي بالصورة مرتديًا بدلة لتعلق الفنانة ريهام عبد الغفور علي الصورة قائلة “ألذ واحد”.

انهالت التعليقات من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “حبيب الملايين يا حلمي” و “الله ينور يا برنس” و “احلا فنان”.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن ابو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب و حسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.