تراند اليوم : 1153 فعالية فنية وثقافية للاوبرا فى 2019

لاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

بدعم ومساندة من الدكتورة ايناس الدايم وزير الثقافة استمرت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال عام 2019 فى اطلاق رسالتها التنويرية المتمثلة فى تقديم الوان فنية جادة ومتنوعة تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف بالتراث الفنى الانسانى من الابداعات المحلية والاجنبية الراقية واتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم وجذب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة من الجمهور لتحقيق احد اهداف الوطن لبناء الانسان وتطوير المجتمع ، فمنذ يناير وحتى ديسمبر 2019 تم تقديم 1153 فعالية فنية وثقافية حضرها ما يزيد عن 600 الف مشاهد منها 214 على المسرح الكبير ، 210 على المسرح الصغير ، 133 على مسرح الجمهورية ، 155 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 81 علي المسرح المكشوف ، 68 بمسرح أوبرا دمنهور ، 111 بمعهد الموسيقى العربية ، الى جانب 34 بمهرجان الاوبرا الصيفي الذى امتد على مدار شهرى يوليو واغسطس بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ، 42 فى الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بالإضافة إلى 44 صالون وامسية وندوة ثقافية ، 61 معرضا للفنون التشكيلية منها 30 بقاعة الفنون التشكيلية ” صلاح طاهر ” ، 31 بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

– قال رئيس الاوبرا انه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من الدول الأجنبية تم استضافة مجموعة من الفرق العالمية منها فرقة كايرو ستيبس ( ألمانيا ) , اوركسترا لياوينيغ السيمفوني ( الصين ) , باليه اساطير تانجو ( الارجنتين) ، عرض كارمن وفيستا فلامنكا لفرقة فلامنكو دي مدريد – عرض فلامنكو اورسولا لوبيز (اسبانيا) , عرض اليس في بلاد العجائب – نجوم البولشوي ومسرح مارينسكي – فرقة باليه دياجالييف ( روسيا ) , فرقة ماثيوس الموسيقية ( فرنسا) , فرقة ألما دي كورداس – روديريجو دي لا كادنيه ( المكسيك) , ريستيال جتيار بيتر تشوليتش (كرواتيا ) , احتفال عيد استقلال جمهورية ارمينيا , منتدي كفافيس الدولي الخامس عشر ( اليونان ) , عازف البيانو افلين جرام ( بلجيكا ) , الاحتفال باليوم الوطنى لسلطنة عمان , ثلاثي مانيلا للموسيقي و الغناء ( الفلبين ) , رباعى الساكسفون – فرقة اوبرا رنج طريق السلام للموسيقي – فرقة اريرانج طريق السلام للموسيقي ( كوريا ) , فرقة كورازون وعازف الاكورديون مارسين فيروستيك ( بولندا ) , الاحتفال بذكري توأمه مدينتي القاهرة و فرانكفورت , حفل توزيع جوائر الرسم ” لمحات الهند ” ( الهند) , فرقة بارتولوماي بيتمان للموسيقي (النمسا) , فرقة روك آسيا بينكي ماتسوموتو (اليابان) ، عرض نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي ) , فلامنكو علي خطاب ( مصر – اسبانيا ) , مشروع علي فكرة ( مصر- سويسرا ) .

– وضمن النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا استمر صالون الاوبرا الثقافى فى تحقيق اهدافه التنويرية التى ترمى الى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والابداعية الى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات بالاضافة الى صالون مصر المبدعة والامسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وكان منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، دبلوماسية الفن التشكيلى وغيرها .

– وأضاف رئيس الاوبرا أن اوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 61 تحت اشراف المدير الفنى والقائد الاساسى المايسترو احمد الصعيدى وقدم 37 حفل موسيقى متنوع على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية الى جانب تقديم اعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى الى القوالب الكلاسيكية .

– اما فرقة أوبرا القاهرة قدمت هذا العام 4 أوبرات عالمية هي الخادمة السيدة , اكسير الحب , الحفل التنكري وانتاج جديد للاوبرا الخالدة عايدة , كما شارك جميع المغنين بالفرقة في حفلات غنائية مع الاوركسترا وخلال احتفالات أعياد الكريسماس والعام الجديد ، الى جانب استضافة العديد من القادة والسوليستات العالميين .

– وقدمت فرقة باليه اوبرا القاهرة 5 عروض من ريبورتوارها الفنى هى لابايادير – كارمن – تانجو – جيزيل – كسارة البندق بالاضافة الى العرض الجديد الذى ظهر للنور لاول مرة كليوباترا وشهد حضورا جماهيريا كبيرا ونال الاعجاب والاستحسان .

– اما فرقة الرقص المسرحي الحديث قدمت عرضين جديدين تالقت بهم خلال هذا العام هما (سيرينا حورية البحر ودموع حديد ) ، كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث مجموعة من العروض المتميزة منها ( البرديات المصرية الجبتانا , شجرة الدر, الهلالي والانتاج الجديد ريا وسكنية وشهدت جميع العروض اقبالا جماهيريا كبيراً بالقاهرة والاسكندرية .

– واوركسترا اوبرا القاهرة قدم 14 حفل تضمنت مقتطفات من اشهر الاعمال الغنائية والموسيقية العالمية الى جانب الاحتفالات بالكريسماس ومصاحبة عروض الباليه والاوبرا .

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– وللعام العاشر على التوالى نجحت دار الاوبرا فى تجديد رخصة البث الحصري والمباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وللتعريف بثقافات العالم المختلفة لإثراء الحياة الفنية فى مصر , حيث تم نقل 7 اوبرات عالمية هى مدام بترفلاي لـ بوتشيني – ادريانا لوكوفرير لـ فرانشيسكو سيليا – حوارات الكرميليت لـ فرانسيس بولانك , كارمن لـ بيزيه , توراندوت لـ بوتشيني , الفالكيري لـ فاجنر و مانون لـ ماسينيه .

– وفي اطار الاهتمام باحياء التراث الموسيقى العربى قدمت فرق الموسيقى العربية التابعه للأوبرا 95 حفل دورى منها 13 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 15 للفرقة القومية العربية للموسيقى ، 23 حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث ، 23 لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، 17 حفلا لفرقة الانشاد الدينى ، 4 حفلات لكورال اطفال الاوبرا وشهدت هذه الحفلات احياء ذكرى رموز واعلام الموسيقى العربية فى مصر والوطن العربى واعادة احياء التراث الموسيقى العربية للحفاظ علية من الاندثار من خلال البحث في هذا التراث والأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وادورا ومنولوج واغاني اساطين الطرب العربي لكي يتعرف علية الأجيال الجديد من الشباب بالاضافة الى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية وليالي الدورة االثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ، هذا الى جانب حفلات تم تخصيصها لاعمال كبار الموسيقيين منهم محمد الموجى ، بليغ حمدى واستمرار سلسة كلثوميات ووهابيات .

– كما أقيم أكثر من 230 ريسيتال موسيقى وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور واعلنت بعض الفرق عن ميلادها منها كايروتا وتكسير شرقى وذلك تحت اشراف البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .

– وشهد هذا العام فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تضمنت 37 حفل غنائى وموسيقى على مختلف مسارح الاوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بلغ عدد جمهورها أكثر من 15 الف مشاهد وشارك فيها 92 فنان من نجوم 7 دول عربية قدموا خلالها 114 ساعة من الموسيقي والغناء الطربي ، كما تم تكريم 12 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير الذى احيا حفل الافتتاح لاول مرة وعاد الى مسارح الاوبرا بعد غياب سنوات ، الشاعر الكبير فاروق جويدة ، الموسيقار البحرينى وحيد الخان ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المطربة مى فاروق ، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة ( كريم العراقى ) ، الموسيقار عمرو إسماعيل ، المايسترو عادل اسكندر ، عازف الكمان محب فؤاد مهنى ، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى ، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد ، كما جاء المؤتمر المصاحب تحت عنوان الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربى هذا الى جانب المسابقة التى شملت العزف على الات التخت الشرقى ، الغناء للشباب والاطفال والغناء لذوى القدرات الخاصة .

– كما ااقيمت الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء وبلغ عدد حاضروه ما يقرب من 130 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية شهدوا مختلف اشكال والوان الفنون الموسيقيه والغنائيه من موسيقي كلاسيكية وجاز واغاني عالميه وموسيقي عربية وغيرها وشارك فيه نخبة متميزة من نجوم الغناء والموسيقي فى مصر والوطن العربي .

– اما مهرجان الاوبرا الصيفي الذى امتد على مدار شهرى يوليو واغسطس أحياه نجوم الغناء والطرب بجانب عددا من الفرق التى تقدم تجارب فنية متفردة وأحتضنته أربعة مسارح هى المكشوف , اوبرا دمنهور , اوبرا الاسكندرية ، المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالاسكندرية هذا الى جانب السهرات الرمضانية لمجموعة من الفرق ونجوم الموسيقى والغناء فى مصر بالإضافة إلى امسيات لـ 6 دول عربية واسلامية هى سوريا ، تونس ، المغرب ، لبنان ، الكويت و المغرب حيث قدمت كل دولة تراثها الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها .

– وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين ومتذوقوها من خلال فصوله المتنوعة ( غناء شرقى وغربى اوبرالى – فصل سوزوكى – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج – تعليم فن الرسم – الكمان الشرقي و الايقاع – ذوى القدرات الخاصة ) وكذلك اقامة الحفلات علي مختلف مسارح الاوبرا تشجيعا للدارسين .

– هذا الى جانب استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة ببرنامج وزارة الثقافة للاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الافريقى وانشطة عام مصر – فرنسا والاحتفالات بمئوية ثورة 1919 – مئوية الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد انور السادات ، مرور 60 عام على تأسيس وزارة الثقافة ، 31 عام افتتاح دار الاوبرا المصرية ، 150 عام على تأسيس الاوبرا فى مصر .

– واكد رئيس الاوبرا ان البرنامج خلال عام 2020 يشهد العديد من المفاجات الفنية والعروض المتميزة المحلية والعالمية منها باليه انا كارنينا لفرقة باليه ميلانو ( ايطاليا ) ، اوركسترا هليونغجيانج السيمفونى ( الصين ) ، فرقة باليه اوبرا اليونان الوطنية وغيرها .