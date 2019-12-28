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تراند اليوم : عمرو الليثي أفضل إعلامي في استفتاء جريدة فيتو لنجوم 2019

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فاز الإعلامي عمرو الليثي بلقب أفضل إعلامي في استفتاء فيتو لنجوم 2019

. وحصد الليثي 56% من إجمالي أصوات القراء متفوقا بنسبة كبيرة عن المركز الثاني في التصويت ، وجاء اختيار الليثي نظير مجهوداته من خلال برنامج واحد من الناس وما يقدمه من إعلام خدمي وتنموي ودعمه للشباب ولعمل الخير والقوافل الطبية والغذائية في شتي المحافظات وتبنيه مبادرة مليون بطانية لمواجهة موجات البرد القارص في شتي المحافظات .

وانطلق استفتاء الزميلة فيتو في نهاية نوفمبر الماضي، وانتهت فترة التصويت الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس النجوم على لقب الأفضل في مجالات الفن والرياضة والإعلام.

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