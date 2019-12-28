بعد نجاح 3 سنوات .. توقف برنامج ” عرب وود “

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - نشر الإعلامي ” خليل جمال ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن توقف برنامج ” عرب وود ” البرنامج الفني الأشهر في العالم العربي وذلك اعتبارا من بداية العام الجديد والذي يذاع على قناة روتانا مصرية دون الإفصاح عن أسباب ذلك .

فكتب في منشوره قائلا : ” يمكن الخبر انتشر علي مواقع عربية ومصرية قبل حتى ما مذيعين البرنامج يتأكدو ١٠٠% بس بالرغم من مراره الخبر إلا أنه شيء يفرح أن البرنامج اللي اشتغلت فيه ٣ سنين في ناس زعلانة إنه هيقف .. طبعا الحمد لله علي كل شيء القرار مفيش في إيد حد إنه يغيره علي الرغم من أن البرنامج محقق جماهيرية ومفيش بيت عربي مبيتفرجش عليه ويتابع حلقاته ” .

وتابع خليل جمال : ” تشرفت جدا إني اشتغلت في روتانا ومع ناس بعتبرهم أهلي اللي استحملو مني كتير وعشنا سوا لحظات مختلفة وعدت علينا بحلوها ومرها وبجد مبسوط إني اتعلمت كتير اوي في المكان ده بقصد أو بدون ” .

وتابع موجها الشكر إلى قنوات روتانا فقال : ” شكرا جدا وإن شاء الله متأكد وعندي ثقة في ربنا وتفاؤل إن السنه الجديدة جاية بالخير والنجاح وربنا ميجبش يأس ولا فقدان أمل في كرمه .. شكرا عرب وود .. شكرا روتانا ” .