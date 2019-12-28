أم كلثوم تظهر على مسرح أوبرا دبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل غنائي كبير للفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق يومي 26 و27 ديسمبر على مسرح دبي أوبرا.

وأستخدم خلال الحفل تقنية “الهولوجرام”، والتي ظهرت من خلاله أم كلثوم على المسرح وأدت أغانيها بمصاحبة فرقة مكونة من أكثر من 20 عازفًا بقيادة المايسترو الأردني وسام قطاونة.

وظهر مجسم لأم كلثوم، خلال الحفل يظهرها بثلاث إطلالات قريبة من التي كانت تطل بها في حفلاتها، وتم تقديم عددًا من أشهر أغانيها ومنها: “أنت عمري، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، ولسه فاكر”.

Advertisements

كما شهد الحفل غناء سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق، التي شاركت في برنامج “آراب جوت تالنت”، في الموسم السادس، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل أغاني “أمل حياتي، وفكّروني”.

الحفل برعاية مجموعة mbc، ونيو دايمنشن برودكشن، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها خاصية “الهولوجرام”، بعد حفل السعودية، والأول من نوعه في دبي.

يذكر أن استخدام هذه الخاصية لتقديم حفلات لأم كلثوم، قوبل بغضب من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها متوفية وليست في حاجة لمثل هذه الحفلات بينما رأى البعض الأخر أنه إحياء لأغانيها التي مازالت لها جمهورها من الشباب والكبار.