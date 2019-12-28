بعد انفصالها عن زوجها المخرج.. غادة عادل: الطلاق مش حاجة وحشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية غادة عادل، عن علاقتها بطليقها ووالد أبنائها المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد مرورمن أكثر عام على انفصالهما.

غادة عادل، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجم إف إم”: “مجدى كان يخاف على بالطبع مع بداية رحلتى في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد”.

Advertisements

وأضافت: “مجدي كان له دورا كبيرا في حياتي ومشواري، وفى بداياتي لم أكن أريد امتهان التمثيل وهو دفعني للدخول في المجال فالانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة”.

وتابعت: “لا أتمنى غير راحة البال والسعادة لكل الناس، والأذى هو الأمر المستحيل اللي أسامح الآخرين عليه، وقلت برافو لنفسي في 2019 إني بدأت كل شيء بوضوح”.

وعن زواجها المبكر، قالت غادة “الزواج المبكر وأن رزقت بأولاد جعلني في دوامة ولكن فخورة طبعا ولو أجلتها كان ممكن لا أقدم عليها بعد ذلك”.

يذكر أن غادة عادل، انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري في عام 2018 لتصدم جمهورها بالإعلان عن طلاقها بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.