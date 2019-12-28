محمود البزاوى يشارك ياسمين صبرى فى «فرصة تانية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رشح القائمون على مسلسل “فرصة تانية”، للنجمة المصرية الصاعدة ياسمين صبرى الفنان محمود البزاوى، للمشاركة فى بطولة العمل المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يبدى البزاوى موافقته من عدمها خلال الأيام المقبلة، عقب قراءته للسيناريو والشخصية المقرر أن يقدمها خلال أحداث المسلسل، الذى يكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ومن جانبه يجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وكانت شركة سينرجى قد تعاقدت مع ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرون، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الأعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضعت الشركة جدولا محددا للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الأنتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

وكانت آخر أعمال محمود البزاوى الدرامية مسلسل “أبو جبل” مع النجم مصطفى شعبان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، حسن حسنى، محمد على رزق، عائشة بن أحمد، مريم حسن، عايدة رياض، ناهد رشدى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح “حمصه”.