شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وعبد المنصف يخوضان تجربة التزلج على الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة لقاء الخميسى، تجربة التزلج على الجليد مع زوجها، محمد عبد المنصف، وأسرتها، معبرة عن سعادتها بالتجربة التى خاضتها فى أحد مولات مصر.

ونشرت لقاء الخميسى صور وفيديوهات من قضائها الوقت فى التزلج على الجليد، عبر حسابها بانستجرام، وعلقت عليها :"التزلج ، مغامرة".

كانت لقاء الخميسى قد تعرضت للتنمر الفترة الماضية، كأى شخصية عامة، خاصة مع حرصها الشديد على التواجد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، وردت لقاء على التنمر الذى تتعرض له، وعلقت: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللى بتحبنى زى ما انا.. وجمهورى المهذب المحترم اللى مقدرنى زى ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا فى الرأى لا يفسد فى الود قضية بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتى هى بيتى اللى فاتحاه لحبايبى وصحابى اللى بيحبونى زى ما أنا وأنا بأحبهم.. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللى مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أى احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين فى شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية فى الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".

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