شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعود بالموسم الثانى لبرنامج "الحصن" يناير المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محبو برنامج الحصن، الذى يقدمه الفنان الكوميدى محمد هنيدى، على موعد مع الجزء الثانى من البرنامج، بداية يناير المقبل، إذ ينطلق البرنامج فى موسم الثانى يوم 3 يناير.

وينطلق فى بداية يناير 2020، الموسم الثانى من برنامج "الحصن وقلعة تاكيشيب" فى نسخته السعودية، بمشاركة نجوم الكوميديا العربية، محمد هنيدى وفهد الحيان وحسن البلام، وفقا لصحيفة "الرؤية".



هنيدى والبلام والحيان

ويشارك فى البرنامج فى نسخته الثانية، عددا كبيرا من المشاركين من جميع الدول العربية والذين يتنافسون للفوز بجوائز ضخمة.

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وسيتم عرض الحلقات بصورة أسبوعية على شاشة MBC ، إذ تم تصويره فى الرياض، وسط ديكور وتصميم يحمل فى طياته تصميم التراث العربى، وتم تصميمه من قبل شركة يابانية.

والبرنامج هو النسخة العربية من ربنامج ترفيهى يابانى، يحمل اسم "قلعة تاكاشى"، وتم إنتاجه فى اليابان فى ثمانينيات القرن الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا ضخما، وتم تقديم نسخة مدبلجة منه في التسعينيات.

وكان النجم محمد هنيدى قد هنأ الشعب العربى والشعب المصري بمناسبة العام الجديد وكذلك الأقباط بمناسبة أعيادهم داعيًا الله أن يسود السلام والمحبة في ربوع مصر وكل بلدان الوطن العربي وقد اعتذر النجم محمد هنيدي للجمهور المغربي عن عدم قدرته على حضور مهرجان كازا أرت نظرًا لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد أن الكوميديا فن ثقيل، والوحيد الذى يستمر إلى الأبد، ولا يصلح أن يعيش الناس بدون ضحك، ولكن يختلف فى طريقة تقديمه، موضحًا أن تكريم نجوم الكوميديا موجود، ويتشرف أنه ينتمى لعائلة الكوميديا المصرية.

وكشف هنيدى عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، ولكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً:"بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم".

وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شىء عظيم، وأنا مشتاق إنى أشوفه".