شكرا لقرائتكم خبر عن عيطت من الفرحة.. اعرف مفاجأة هانى مهنى لابنته فى حفل خطوبتها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الموسيقار الكبير هانى مهنى، ابنته الممثلة الشابة هنادى، بحضور الفنان تامر حسنى لحفل خطوبتها، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، مساء الجمعة، فى حفل بسيط حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه، وظهرت المفاجأة الكبيرة على وجه هنادى فى فيديو، إذ ذرفت الدموع من المفاجأة والفرح، وأظهر الفيديو الموسيقار هانى مهنا يفاجئ ابنته هنادى فى خطوبتها بحضور نجم الجيل تامر حسنى.

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واحتفلت الفنانة الشابة هنادى هانى مهنى، ابنة الموسيقار الكبير، بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، مساء الجمعة، فى حفل بسيط حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه، ووثق الثنائى حفل خطوبتهما بمجموعة من الصور بمفردهما ومع الأصدقاء، ورغم أن هنادى وأحمد، لم ينشرا سوى صور قليلة تجمعهما داخل الحفل، عبر حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، إلا أن أصدقائهم كان لهم الفضل فى الكشف عن المزيد من كواليس الحفل.

وحفل الخطوبة الذى حضره عدد من النجوم بينهم تامر حسنى، ودرة، وأسماء جلال، وهند عبد الحليم، تخلله رقصات جمعت الثنائى هنادى مهنى وأحمد خالد صالح، فيما هنأهم النجم تامر حسنى بخطوبتهما بينما كان يظهر فى خلفية مقطع الفيديو أغنيته "عينيا بتحبك"، والتى ردد بعض كلماتها مع صوت الـ"دى جى"، لتكون تلك الأغنية بمثابة هديته للعروسين، كما قال لهما، "مليون مبروك وربنا يحفظكوا يارب".

وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.