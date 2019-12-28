شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة أولى محطات عمرو يوسف لتصوير "سيف الله" استعدادا لرمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم عمرو يوسف، صباح اليوم السبت، تصوير المسلسل التاريخى الأضخم إنتاجاً فى مصر "خالد بن الوليد" – سيف الله المسلول، للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل يستند على كتاب المفكر والأديب الكبير عباس العقاد "عبقرية خالد"، وكتب السيناريو والحوار إسلام حافظ وذلك بصحراء وادي دجلة، بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل ليثبت مدى تركيز طاقم العمل في إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمى للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ 6 أشهر متتالية.

وسادت داخل طاقم العمل حالة من الارتياح بعد الاتفاق على الخطة الكاملة للتصوير مع التنبيه الكامل على الحفاظ على خصوصية العمل، لمنع تشتيت الذهن لكل طرف من أطراف العمل خاصة مع كثرة التفاصيل ودقتها الشديدة.

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ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

وكان النجم عمرو يوسف قد خضع لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والضرب بالسيوف والأكشن وخوض المعارك فى الصحراء على يد متخصين أجانب، بالإضافة إلى تدريبات بدينة جسمانية لتظهر قوته فى شخصية "خالد بن الوليد"، حيث إنه كان من أعظم المحاربين فى تاريخ الإسلام.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا سويا نجاحا كبيرا بمسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة، وهادى الجيار، ويسرا اللوزى.