شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تستقبل 2020 بجلسة تصوير جريئة.. وتؤكد: أتطلع لبداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت الفنانة مى سليم، لاستقبال العام الجديد 2020، بجلسة تصوير جريئة تبرز من خلالها أنوثتها، حيث أطلت النجمة على جمهورها بصورة ترتدى فيها فستان أسود بفتحة من الأمام مطرزة أطرافها بفصوص براقة، ورغم أن مى اكتفت بنشر صورة واحدة، اليوم، إلا أنها وعدت جمهورها بنشر باقى جلسة التصوير قريبًا.

وفى تعليقها على الصورة الجديدة من جلسة التصوير المنتظرة، قالت مى سليم فى وداع العام 2019، وعن انتظارها للعام الجديد 2020، "تمثل هذه السنوات علامة فارقة فى مسيرتى وحياتى الشخصية.. أنا ممتنة جدًا لكل النعم واتطلع إلى عام 2020 لبداية جديدة مع قرارات وإنجازات العام الجديد.. شكرا لكم جميعًا على حبكم ودعمكم المستمر".



تدوينه مى سليم فى وداع 2019

وقبل أيام، نشرت مى سليم صورة تجمعها بشقيقتيها ميس حمدان، ودانا حمدان، بالأبيض والأسود، ولكن بإطلالة كلاسيكية قديمة، أقرب إلى الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضى، حيث ظهرن فوق سيارة من طراز قديم.

وعلقت مى على الصورة، قائلة "أحلى عيلة دى ولا إيه.. كل سنة وانت طيبين وسنة حلوة عليكوا 2020"، وتابعت: "لى لى بنتى وكل حاجة فى حياتى وضهرى وسندي.. ربنا يحفظ كل ولادنا".

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تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الفنانة مى سليم، عقدت جلسات عمل مع أكثر من ملحن خلال الأيام الماضية لاختيار أغنية جديدة وتسجيلها لطرحها فى احتفالات الفلانتين خلال شهر فبراير المقبل، إضافة إلى اختيار أغنية أخرى لطرحها فى الصيف المقبل، حيث قررت مى تقديم أغانى سينجل كل فترة للحافظ على التواجد بدلاً من الألبومات التى تستغرق وقتاً طويلاً.



جلسة تصوير جديدة للفنانة مى سليم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى أذاعته قناة ON E، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.