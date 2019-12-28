شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة المبدئية لألبومات العام الجديد.. الحلانى ولطيفة أبرزهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من مطربى الوطن العربى، لطرح ألبومات جديدة فى مطلع العام الجديد 2020، فيما يعكف آخرون على الانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغانى ألبوماتهم، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أشهر الألبومات النجوم مع بداية العام الجديد، ومن أبرزهم لطيفة، وجنات.

لطيفة:

استقرت المطربة التونسية لطيفة على فريق ألبومه الجديد، والذي يتكون من مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، يحمل اسم ألبوم "أقوى واحدة"، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد.



لطيفة

ومن أبرز أغانى الألبوم" "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد عاطف، "أقوى وحدة" من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، "سلمولى ع اللى غايب"، من كلمات ابتسام محروس، وألحان محمدى، وتوزيع يحيى يوسف،"بهرب من وجعى" من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد دياب، "مابكرهوش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، والألبوم مكساج وماستر ياسر أنور.

عاصي الحلانى:

انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، من تسجيل أغنيات ومكساج والماستر الخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه فى مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

ويتعاون عاصى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين، ومن الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغانى من ألحانه.

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جنات:

سجلت المطربة جنات عددا كبيرا من أغانى ألبومها الجديد، والذى تتعاون مع شعراء وملحنين وموزعين لأول مرة جدد والمقرر طرحه خلال إجازة منتصف العام، ومن ضمن أبرز أغانى "دموع" من كلمات جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأغنية"حاجة حلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية "استعجلت" من كلمات على فتحي، وألحان عماد تاج، وتوزيع الموسيقي Jezo، وأغنية "أحلى من الأحلام" من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان وتوزيع أسامة سامى.. وغيرها.

طارق الشيخ:

انتهى المطرب الشعبى طارق الشيخ من تسجيل أغانى ألبومه الجديد ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم من 8 أغنيات.

ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وصلاح مندى، وعصام حجاج، ومن الملحنين حسين محمود وتامر حجاج، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين، وإسلام شبيسى، وميدو مزيكا.

فريق إم تي إم:

استقر فريق "إم تى إم" المكون من "تاكى ومايكل" على موسم رأس السنة لطرح ألبومهم الجديد يحمل اسم "أرجوك ماتفصلنيش"، والذى يشمل 8 أغانى جميعهم من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق، وأربع أغانى من توزيع ممدوح سعد، ومحمد الفارا بأغنيتين، وأغنيتن من توزيع تاكى وأغنيتن توزيع مشترك، وهندسة صوت جورج يعقوب، ويراهن تاكي عليه بقوة ليخرج الألبوم بشكل غير تقليدي وتكون عودة قوية.