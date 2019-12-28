تحذيرات من انتشار ” الجرب ” بشكل واسع في إسطنبول

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 05:54 مساءً - حذرت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول من وجود زيادة كبيرة في أعداد الحالات المصابة بمرض ” الجرب ” في مدينة إسطنبول مقارنة بالمدن الأخرى .

ونشرت التنسيقية بيانا حذرت فيه الأهالي من إتساع دائرة الإصابة بالمرض وإنه يزداد انتشارا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر .

كما حذر البيان من إمكانية إنتقال المرض عن طريق الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة .. موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال الفترة من 3 إلى 6 أسابيع بعد الإصابة به .

ووفقا لمديرية الصحة فإن المصاب بـالجرب تظهر عليه أعراض عديدة منها : الحكة الشديدة بين الأصابع والمعصمين والإبطين والمرفقين والفخذين .

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وكانت وزارة الصحة التركية قد حذرت في 16 ديسمبر الجاري من انتشار مرض الجرب في عدد من المدن التركية ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم التوجه إلى المستشفيات على الفور .

ووفقا لصحيفة ” زمان التركية ” فإن الصيادلة الأتراك حذروا من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب .. بينما أوضحت وزارة الصحة التركية أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج المرض في عموم المحافظات التركية .