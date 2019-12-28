أحدث ظهور ل ” هالة ” طفلة فيلم الحفيد .. شاهد كيف أصبح شكلها

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 05:54 مساءً - ” ميرفت العايدي ” أو ” هالة ” كما اشتهرت طفلة فيلم الحفيد الذي يعد من أبرز أعمالها وأصبحت من بعده من أشهر أطفال الفن الذين ظلت أعمالهم في أذهان وقلوب الجماهير .

خرجت ميرفت العايدي بتصريحات صحفية في أحدث ظهور لها بعد اعتزالها الفن وهي في سن ال 12 عاما ومرور ما يقرب من 45 عاما على فيلم ” الحفيد ” وهي لا تزال تحتفظ بنفس الوجه البريء والجمال الطفولي الهادئ لتكشف عن تفاصيل في حياتها وعن ما قبل الإعتزال .

وتحدثت ميرفت عن إنها دخلت إلى عالم الفن بالصدفة وهي في سن الخامسة عندما ذهبت مع أحد جيرانها الذين يعملون بالاستديو إلى موقع التصوير فشاهدها المخرج ” عاطف سالم ” وكان وقتها يبحث عن طفلة لتجسيد دور هالة بعد أن استكمل اختيار كل الأطفال المشاركين في الفيلم حتى وجد فيها ما كان يراه من مواصفات في خياله .

وأضافت : ” وقالت: “كنت طفلة شقية وباتحرك واتكلم كتير وأول ما شافني المخرج عاطف سالم تبناني فنيا وأعجب بي واختارني في عدد من الأفلام بعد فيلم الحفيد ” .

وتابعت: “حصيلة الأعمال التي شاركت فيها 6 أفلام ومسلسل واحد وهو مسلسل ” إلا الدمعة الحزينة ” مع الفنان الراحل أحمد زكي وكان ذلك مابين سن 5 إلى 12 عاما .. وبعدها ابتعدت عن الفن لأنه كان مرهقا مع المذاكرة والدراسة رغم كثرة العروض التي انهالت عليَّ ورغم محاولات المخرج عاطف سالم والفنان أحمد زكي لإعادتي للعمل الفني ” .

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واعتزلت ميرفت العايدي الفن فى سن 12 عاما والتحقت بكلية التجارة وتزوجت من خارج الوسط الفنى ولديها شابين هما عبدالرحمن 27 عام وعلي 24 عام .