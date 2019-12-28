كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 05:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس الليبي الراحل ” معمر القذافي ” وهو يدلي بتصريحات له يحذر فيه من عودة الغزو التركي لبلاده .
وظهر معمر القذافي في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن أن تركيا قامت من مئات السنين بتسليم ليبيا إلى إيطاليا مقابل جزيرة في بحر إيجة .
وحذر الرئيس الليبي الراحل من تكرار ما حدث في الماضي في المستقبل بعودة الاحتلال العثماني إلى ليبيا .. وقال : ” كونوا أقوياء مش بالسمسرة ومش بالحلوى أو بالورق .. ولكن بتصنيع بلدكم وتصنيع السلاح وتحصين الساحل وتوحيد الأمة العربية ” .
ويأتي تداول هذه التصريحات لمعمر القذافي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق أمام قوات المشير ” خليفة حفتر ” قائد قوات شرق ليبيا والتي تعرف بإسم ” الجيش الوطني الليبي ” .
بعدما أعلنت حكومة فايز السراج طلبها رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لإستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة .
وكان الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” أكد الأسبوع الماضي إنه سيتم الاستجابة للطلب الليبي بالدعم برا وبحرا وجوا عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. معمر القذافي يتنبأ ويحذر شعبه من عودة الغزو التركي لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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