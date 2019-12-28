«يوم وليلة» لدرة يسبب أزمة مع الرقابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل صناع فيلم يوم وليلة، للنجمة التونسية درة، فى أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك قبل أن تسمح بطرح الفيلم فى دور العرض يوم 6 يناير المقبل، على خلفية علاقة صداقة وحب جمعت شاب مسيحى بفتاة مسلمة ضمن الأحداث.

وشارك العمل في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب في شهر أكتوبر الماضى، وحصل فيه أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية.

وقد تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان «مالمو» للسينما العربية للعرض في ختام فعاليات الدورة التاسعة وهو العرض العالمى الأول للفيلم.

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ويشارك في بطولة فيلم «يوم وليلة» كل من خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة وشادى أسعد، وهو من تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم.

وعلى جانب أخر، كرمّت إدارة جامعة الأهرام الكندية الفنانة التونسية درة والفنان خالد سليم، وأبطال مسلسل “بلا دليل”، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

وشاركت الفنانة التونسية جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم.