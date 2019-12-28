عفاف شعيب تؤكد تورط هيثم أحمد زكي في قضية قتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية عفاف شعيب، على تصريحات الإعلامي محمد الغيطي، التي أطلقها مؤخرًا حول اتهام الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في قضية قتل وقت أحداث ثورة يناير 2011.

عفاف شعيب، قالت في تصريحات خاصة: “بالفعل أن هيثم سرق منه المسدس الذي ورثه عن والده وهذا تسبب له في مشكلة كبيرة خاصة أنه بيع لبعض الأشخاص الذين أتموا بيه عملية قتل مما وضع هيثم في وضع صعب لأن المسدس كان مسجل باسمه وقتها”.

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وأضافت: “هيثم كان شخصًا هادئًا ولا يحب المشاكل، ولذلك قرر بعد تداول اسمه بشكل سيء، الابتعاد لفترة عن الأضواء، حتى تنتهي هذه المشكلة”.

وأنهت شعيب حديثها أن هيثم لم يروي المشكلة لشخص سواها وهي كانت حريصة على أن تكون بجانبه حتى انتهت هذه المشكلة وتم القبض على المتهمين.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.