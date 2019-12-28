حسن حسني شاكيًا تجاهل زملاءه: محدش بيسأل عني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حسني حسني، تفاصيل علاقته مع نجوم الوسط الفني، خلال فترة ابتعاده عن الأعمال الفنية.

حسن حسني، قال خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، في كواليس تكريمه من مهرجان المهن التمثيلة: “مفيش حد بيسأل عني من الزملاء”.

أضاف: “الفنانة رجاء الجداوي، هي من تتصل بي وتطمئن علي دائمًا، و أحيانا يتصل به محمد هنيدي وأحمد حلمي ومدحت صالح ومحمد سعد”.

وتابع: “المشكلة في أنا لأنني من ابتعد عن الأصدقاء، حتى أن الفنان صلاح السعدني أطلق علي اسم “الصديق الموسمي”، لأني وقت تصوير أي عمل التقي بالفنانين وأجلس معهم أوقات طويلة، ثم بعد انتهاء العمل اختفي ولا أتواصل معهم”.

Advertisements

ووصف حسن حسني نفسه بأنه شخص غير اجتماعي، موضحا أن زوجته تتشاجر معه دائما لهذا الأمر.

وكان الفنان حسن حسني، قد تم تكريمه على مجمل أعماله الفنية ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، بنقابة المهن التمثيلية.

المهرجان أقامه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، و سلم أحمد حلمى، ومحمد سعد، وأسرف زكي، الدرع التكريمي لحسن حسني، على مسرح النهار بشارع القصر العينى.