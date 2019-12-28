نجلاء بدر تشارك في بطولة «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية نجلاء بدر، ضمن فريق عمل مسلسل “الفتوة”، للنجم ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ومن المقرر أن يخوض ياسر بالعمل السباق الرمضانى المقبل 2020 ويكرر تعاونه مع السيناريست هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى للعام الثانى على التوالى بعدما قدموا “لمس أكتاف” في رمضان الماضى.

وفي نفس السياق تشارك نجلاء بدر أيضا بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجى”، وتأليف وإخراج محمد سامى.

والجدير بالذكر أن نجلاء بدر، قد شاركت في مسلسل “شبر ميه”، والذي ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب نجلاء بدر كل من: أحمد السعدنى، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج “سينرجى” ومها سليم.