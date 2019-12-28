رانوت موظفة بالسكك الحديدية في «بانجا»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ابتكرت ممثلة بوليوود الجميلة والموهوبة كانجانا رانوت، التي قدمت عددًا من الأفلام الشهيرة في مسيرتها الفنية، مهمة مختلفة في أثناء الترويج لفيلمها القادم، بانجا.

شوهدت كانجانا مؤخرًا وهي تبيع تذاكر السكك الحديدية في محطة ‘Chatrapati Shivaji Maharaj’ في مومباي! بحسب ما نشره موقع tollywood.

تلعب كانجانا رانوت دور موظفة في السكك الحديدية في فيلمها الجديد Panga، وقد لجأت إلى بيع التذاكر في الكاونتر في محطة Chhatrapati Shivaji في مومباي.

كما يتزايد عدد مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نرى كانجانا رانوت جالسًة داخل شباك التذاكر في محطة مومباي. شوهدت وهي ترتدي بدلة بسيطة مع الحد الأدنى من الماكياج.

Advertisements

وكانت تقدم تذاكر إلى معجبيها بطريقة سعيدة. وقد شارك فريق فيلم Panga أيضًا مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

يخرج فيلم كانجانا رانوت أشويني أيير تيواري التي اشتهرت بصناعة أفلام حية تتحدث عن العلاقات وتطلعات شخصياتها في خلفية المدن الصغيرة والعائلات الهندية الحقيقية.

في Panga، تلعب كانجانا رانوت دور امرأة متزوجة من الطبقة المتوسطة وأم، إلى جانب عملها كمسؤول تنفيذي في سكة حديد التذاكر.

وإلى جانب كانجانا رانوت، يضم فيلم Panga، الذي تقوم بإنتاجه شركة Fox Star Studios، جاسي جيل، ريشا تشادا، ونينا غوبتا، ويوغا بهاسين.