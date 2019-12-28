راغب علامة يرافق الساهرين ليلة رأس السنة أينما كان!

متابعة بتجـــــــــــرد: يتحضّر السوبر ستار راغب علامة حالياً لإستقبال العام الجديد ٢٠٢٠ في العاصمة الأردنيّة عمّان، حيث يودّع ملكالمسارح العام ٢٠١٩ مع جمهوره في أوتيل غراند حياة ـ عمّان، بعدما حضّر لهم برنامجاً غنائياً مميّزاً ومنوّعاً بين أغانيه القديمة التي تعيشفي الذاكرة وبين أغانيه الجديدة التي حقّقت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

ولمرافقة جمهوره الذي يفضّل قضاء السهرة في المنزل ليلة رأس السنة، حرص نجم النجوم على تصوير سهرة تلفزيونيّة مميّزة مع النجمةالمصريّة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، وتُعرض ليلة رأس السنة على شاشة “دي أم سي” المصريّة، وبهذا يرافق السوبرستار محبّيه ليلة رأس السنة بشكلّ حيّ من خلال حفله في عمّان، كما يحيي ليل الساهرين في منازلهم عبر شاشة التلفزيون.

كما عايد السوبر ستار جمهوره ليلة عيد الميلاد من خلال فيديو خاصّ صوّره مع عائلته، وظهروا جميعاً وهم يتشاركون في تزيين شجرةالميلاد وسط أجواء حميميّة مميّزة، ونال الفيديو قسطاً كبيراً من التفاعل الإيجابيّ على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

هذا وأصدر العلامة الفارقة جديده الغنائيّ باللهجة الخليجيّة مؤخراً، وهي أغنية بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالدالمريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.