لقاء سويدان عن اعتزالها التمثيل والغناء: قرار لا رجعة فيه

أكدت الفنانة المصرية لقاء سويدان أن قرار اعتزالها الغناء والتمثيل نهائيا لا رجعة فيه.

وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن قرار الاعتزال لا علاقة له بندرة الأعمال المعروضة عليها، حيث عرض عليها بالفعل المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، لكنها رفضت الدور بأريحية شديدة.

وأوضحت سويدان أنها كانت تفكر بالفعل منذ فترة في اتخاذ هذا القرار، لعدم شعور بالراحة النفسية حاليا، خصوصا وأنها عملت مع مخرجين وممثلين كبار خلال مشوارها الفني.

وفي تفاصيل أكثر كتبت سويدان عبر حسابها على "أنستقرام" قائلة: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما أفضلش متأرحجة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".



وأكدت سويدان أنها ستترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن بلا رجعة، لافتة أنها لا تعاني من اي اكتئاب أو يأسن كما أنها ليست تحت ضغط نفسي أو انفعالي.

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لقاء سويدان ولدت لأب لبناني وأم مصرية، وبدأت التمثيل في سن صغيرة بمسلسل "هو وهي"، ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباص بمعهد الكونسيرفتوار.

وشاركت سويدان في أكثر من 100 مسلسل أبرزها "رأفت الهجان، العطار والسبع بنات، القاصرات، أستاذ ورئيس قسم، كلام نسوان، الإمام الشافعي، رجل من زمن العولمة، المال والبنون، والبيت الكبير"، كما شاركت في أفلام من نوعية "خالتي فرنسا، خليك في حالك".

وقدمت سويدان دور البطولة الغنائية في "أوبريت مصر إرادة ونصر" في إطار الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر بمشاركة الفنان علي الحجار.

وكانت سويدان قد نشرت فيديو الجمعة عبر حسابها على "أنستقرام" كشفت فيه كيف نجحت في أن تفقد جزء من وزنها عبر الرياضة، والامتناع تماما عن استخدام السكر وتقليل الملح، وظهرت خلال الفيديو وهي بحالة نفسية جيدة.



