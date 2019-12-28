هكذا بدت إطلالة داليا مبارك في أحدث حفلاتها

تألقت الفنانة داليا مبارك بإطلالة تميّزت بالأناقة وبالطابع العصري وذلك بعدما تشاركت مع جمهورها عبر حسابها على انستغرام، بمجموعة من الصور من حفلها الأخير الذي أحيته بمناسبة خاصة لأحدى العائلات الكريمة.

بدت إطلالة داليا عصريّة وأنيقة ودافئة. وقد اختارت للمناسبة ثوباً طويلاً أسود اللون تميّز بتصميمه البسيط والأنيق في آن.

من جهة أخرى، طرحت داليا مبارك مؤخراً ألبوم غنائي جديد تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان “في حياتك مستحيل” وتضمن مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.