هنادي مهنا.. رسالة كشفت علاقتها بخطيبها فحسمت الأمور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا تقديم أوراق اعتمادها للجمهور، بعيدًا عن والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا، بسبب علاقاته بالفنانين سواء من خلال منصبه أو من خلال أعماله الكثيرة التي قدمها على مستوى السينما والدراما.

وأصبحت هنادي مهنا حديث الجمهور خلال اليومين الماضيين بسبب خطبتها من الفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، ولأن خطبتها كانت مسار جدل بين نفي وتأكيد، تداول الجمهور رسالة كشفت علاقتها بخطيبها.

الرسالة المتداولة كانت بتاريخ 2 أكتوبر الماضي وكانت عبارة عن صورة جمعت هنادي مهنا بأحمد خالد صالح عبر "إنستغرام"، من حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، والتي حصد فيها الثنائي جائزة، فكان لهنادي مهنا جائزة أفضل ممثلة صاعدة ولأحمد خالد صالح جائزة أفضل ممثل صاعد.

فحوى رسالة هنادي مهنا أكدت تكهنات الجمهور بأن بينهما علاقة حب كبيرة وسيرتبطان، وهو ما حدث مساء أمس في منزل والدها هاني مهنا، وقالت في رسالتها: "مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة أشكرك على كل ما فعلته من أجلي أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا".

ومن يعرف هنادي مهنا يعلم أن الجميع كان يتنبأ لها العمل في الموسيقى وليس التمثيل؛ أولًا بحكم دراستها لهندسة الصوت بعد أن تعلمت إدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد، وثانيًا لأن والدها رجل موسيقي له باع كبير في هذا المجال إضافة إلى تأسيسها أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

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إلا أن هنادي مهنا التي تبلغ من العمر 22 عامًا وابنة هاني مهنا من زوجته الفرنسية كان لها رأي آخر، فشاركت في أعمال درامية عدة منها: "حكايتي"، والجزء الثاني من "أفراح إبليس"، و"بركة"، إلا أن "زلزال" محمد رمضان كان بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور.

هنادي مهنا حسمت الجدل حول علاقة الحب التي جمعتها بنجل الفنان خالد صالح وأقيم أمس حفل عائلي في منزل والدها، بحضور نجوم الفن على رأسهم النجم المصري تامر حسني، والتونسية درة، والفنانة هند عبدالحليم، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

وظهرت هنادي مهنا في حفل خطوبتها وهي ترتدي "جامبسوت" أبيض اللون تميّز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، كما ارتدت هنادي مهنا "خاتم" الخطبة بيدها اليمنى مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

يُذكر أن هنادي مهنا تشارك حاليًا في فيلم "بنات ثانوي" بدور فتاة محجبة ويجسّد دور البطولة إلى جانبها كل من جميلة عوض، ومي الغيطي، ومايان السيد، وهدى المفتي.