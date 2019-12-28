سواريز يحتفل بذكرى زواجه وسط حضور نجوم كرة القدم وزوجاتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل مهاجم نادي برشلونة الإسباني لويس سواريز، بالذكرى العاشرة لزواجه مع زوجته صوفيا بالبي يوم الخميس الموافق 26 كانون الأول/ ديسمبر، في حفل استقبال كبير أقيم في فندق خمس نجوم قرب مدينة بونتا ديل ايستي، في موطن سواريز الأوروغواي.

وانضم زملاء سواريز في نادي برشلونة للمهاجم للاحتفال بيومه الكبير، إذ حضر ليونيل ميسي الحدث مع زوجته أنتونيلا روكوزو، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكويستس وجوردي ألبا، الذين كانوا ضمن قائمة الضيوف، وحضروا الحدث إلى جانب زوجاتهم. ومع ذلك، كان أحد الأحداث البارزة في هذا الحدث هو لم شمل أعضاء النادي القدامى، حيث شوهد نيمار في الحفلة.

واحتفل لويس وصوفيا بذكرى زواجهما التي دامت عشر سنوات بحفل ديني أقيم في فندق فاسانو لاس بيدراس، وفي تصريحاته لوسائل الإعلام الحاضرة، أشار سواريز إلى أنه يوم مهم للغاية بالنسبة له ولزوجته قائلاً: هذا يوم مهم بالنسبة لنا، تحملت الكثير من الصعاب حينما كنت طفلاً حتى أصبحت اليوم على ما أنا عليه".

وأضاف سواريز مازحًا أن زوجته هي أصعب مدافع واجهه، وأنها الشخص الذي لا يستطيع الهروب منه.

فيما قالت زوجته صوفيا بالبي عن هذا الحدث: "هناك فارق كبير بين احتفال زواجي من سواريز، واحتفال اليوم بعد مرور 10 سنوات، ببساطة أصبح لدينا ثلاثة أطفال هم مصدر سعادتنا".

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وأنجب سواريز من زوجته صوفيا ثلاثة أطفال هم: دلفينا، وبنجامين، لاوتارو، وكانت بدأت قصة حبهما حين التقى لويس سواريز وصوفيا بالبي، عندما كان عمره 15 عامًا، وكانت هي تبلغ من العمر 13 عامًا، ليتزوجها في عام 2009 عندما كان في الـ 22 من عمره.

يُذكر أن سواريز عانى من الفقر في بداية حياته، حتى تحسّن وضعه الاقتصادي بفضل كرة القدم.

وفي يوليو 2014 انتقل سواريز إلى نادي برشلونة الإسباني، و بالرغم من عدم كشف قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإنجليزية تؤكد بأنها تقترب من قيمة 75 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 98 مليون دولار أمريكي، حيث ارتدى القميص رقم 9 مع الفريق، في صفقة اعتبرت كبيرة حينها.