فيلم "ذا رايز أوف سكاي والكر" يتخطى نصف مليار دولار عالميا

يواصل الجزء التاسع والأخير من فيلم الخيال العلمي والمغامرة "Star Wars: The Rise of Skywalker" تصدر شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه الأسبوع الماضي بصالات السينما.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 517.1 مليون دولار، حصد منهم 259.2 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، جمع 257.9 مليون دولار في السوق الأجنبية، بينما قدرت تكلفته الإجمالية بنحو 250 مليون دولار تقريبا، وفقًا لموقع "بوكس أوفيس موجو".

في الجزء الجديد من السلسلة، تستمر رحلة (ري) بين المجرات، حيث يحاول الناجين من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع آلام الماضي.

يشارك في البطولة: مارك هاميل، أوسكار إيزاك، آدم درايفر، ديزي ريدلي، جون بويجا، دومنال جليسون، ﺇﺧﺮاﺝ جي. جي. أبرامز.

يُشار إلى أن آخر أجزاء سلسلة "حرب النجوم" صدر عام 2017 تحت عنوان "Star Wars: The Last Jedi"، وحقق أكثر من 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

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