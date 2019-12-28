داليا البحيري: مللت السؤال عن صحة عادل إمام







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة داليا البحيري عن استيائها من تكرار السؤال حول صحة الفنان عادل إمام واستمرار الشائعات حول سوء حاله. وذلك في حديثها عبر برنامج MBC Trending، حيث قالت: "أنا زهقت من كتر ما بجاوب على السؤال ده، والله الزعيم زي الفل".

أضافت: "استمرارنا في التصوير ينفي هذه الشائعات عن صحة الزعيم. وفريق عمل المسلسل حريص على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور التي يتم التقاطها في كواليس المشاهد التي يظهر فيها بيننا وهو بمزاجٍ جيد".

يشار إلى أن مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام، يجمع "البحيري" مع دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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