شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة يارا تنتظر نهاية عام 2019 بفارغ الصبر.. وهذا ما قالته لمتابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المطربة اللبنانية يارا تنتظر نهاية عام 2019 بفارغ الصبر، إذ مازحت جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام، وقالت :" لما تكون جالس وناطر السنة تخلص، وتاخد معها كل الإشياء يلّي مش منيحة اللي صارت".

ونشرت يارا، صورة لها ترتدى ملابس أنيقة باللون الأحمر، وتجلس بجوار شجرة الميلاد، عبر انستجرام، وعلقت عليها :" لما تكون جالس وناطر السنة تخلص وتاخد معها كل الإشياء يلّي مش منيحة اللي صارت، إنتوا شو صار أحلى شي معكم بهالسنة؟؟؟".



الفنانة يارا

وكانت يارا، قد هنأت متابعيها وجمهورها، بعيد ميلاد السيد المسيح، واحتفالات الكريسماس، الأربعاء الماضى، وقالت فى رسالة: "صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام"، إذ تحتفل الكنيسة الغربية وبعض الدول العربية بالكريسماس يوم 25 ديسمبر من كل عام.

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وقالت يارا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر لتهنئة متابعيها مقتبسة آية من الكتاب المقدس:"المَجدُ للّه في الأعالي، وعلى الأرض السّلام، وبالناس المسرّة، صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام وتسامح علينا وعليكم جميعاً".

وكانت المطربة اللبنانية يارا قد سجلت شهر سبتمبر المنصرم أغنية جديدة "سينجل" من كلمات أحمد ماضى وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

واحتفلت المطربة اللبنانية يارا بوصول عدد متابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى مليون متابع، ونشرت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها أثناء احتفالها، وعلقت: "باركولي 1 مليون فلورز على اليوتيوب شكرا ليكم"، شهر أغسطس الماضى، كما أحيت يارا حفلا3 أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، وقدمت من خلال فعاليات الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.