شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكى بأغنية "هليلة" للديفا سميرة سعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة روجينا، اليوم السبت، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون.

استقبلت روجينا، عيد الميلاد الـ59 لزوجها أشرف زكى، بتصوير مقطع فيديو له أثناء قيادته السيارة، فيما أهدته أغنية "هليلة" للديفا سميرة سعيد، والتى ظهرت ألحانها وكلماتها فى خلفية مقطع الفيديو الذى نشرته روجينا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "كل سنة وأنت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة أبو بناتى سندى.. ربنا يحفظك لى ولبناتك".

يشار إلى أن فيديو كليب النجمة سميرة سعيد الجديد "هليلة"، تجاوز مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم السبت الماضى، والأغنية من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

وفى تدوينه أخرى للفنانة روجينا، خلال شهر نوفمبر الماضى، كانت قد نشرت صورة تجمعها بزوجها أشرف زكى، وعلقت عليها: "ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه وأنانية وعايزاه جنبى باستمرار.. وكانت كل مشكلنا أول الجواز (أنت بتفضل النقابة عليا).. يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصوير أو فيه واجب عزا.. لغاية ما ربنا حب يعلمنى أو يأدبنى أو يربينى.. ما هو تربيته أعظم تربية.. فيحصلى حادثة موت وأقعد فى المستشفى أربعين يوم ماهونش عليا غير أهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى".

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روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكى

وأضافت روجينا:"مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة.. الناس على طول موجودة.. والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وأنت فى أشد الاحتياج لده.. الناس دى ماكنش بتجيلى أنا كانت بتيجى لأشرف لأنها كانت بترد اللى بيعمله معاهم.. لأن هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد.. وعمره ما فرق بين كبير وصغير".

وتابعت "من ساعة الدرس دا اتعلمت انوا فيه حد فى الدنيا يبقى هو الأمان السند.. هو دا اللى هكلمه أول ما يحصلى حاجة.. دا نقيبى أشرف زكى.. واتعلمت كمان إن اللى بيعملوا أشرف جوزى هيترد ليا أنا وبناته.. وهيبقى فى ميزان حسناتك.. هعيش أنا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر".