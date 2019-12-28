شكرا لقرائتكم خبر عن حب الجمهور نعمة.. كيف علق تامر حسنى على دموع طفلة من معجبيه؟.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم تامر حسنى، على التفاعل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بحيث يرد على بعض الرسائل الواردة إليه من معجبيه عبر الرسائل، ويكون رده على رسائلهم بموقع إنستجرام من خلال خاصية "ستورى" على التطبيق الشهير، ومن بين الرسائل التى تلقاها تامر خلال الآونة الأخيرة، صورة لطفلة من معجبيه اسمها ريهام، حيث وجهت له رسالة مع صورتها وهى تحمل صورته بينما تبكى.

وتفاعل تامر حسنى مع رسالة وصورة الفتاة الصغيرة، حيث أعاد نشر صورتها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق عليها "متعيطيش يا ريهام.. صورتك وصلتى وكلامك وإحساسك وصلنى.. ربنا يخليكى ليا يا أحلى ريهام عز".



تامر حسنى يعيد نشر صورة طفلة من معجبيه

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، كان قد أحيا، مساء الجمعة، حفلا غنائيا بالتجمع الخامس، بدأه بأغنية "حلو المكان" وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس، الذى يعرض له حاليًا بجميع دور العرض، وقد نشر تامر مقاطع فيديو لأغنية "حلو المكان"، التى قدمها خلال الحفل، وذلك عبر خاصية "ستورى" على موقع إنستجرام.

وجاءت الفقرة الغنائية للنجم تامر حسنى، عقب إحياء المطرب رامى جمال، أولى فقرات الحفل، وبدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، ووجه كلمة لجمهوره قائلا: "مبسوط إنى معاكم وبشكر كل واحد قالى كلمه حلوة وبشكر تواجدكم".

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إحدى معجبات تامر حسنى

وخلال الحفل فاجأ النجم تامر حسنى جمهوره باستدعاء المطرب رامى جمال مرة أخرى بعد إحيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويًا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان".

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.