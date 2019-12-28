شكرا لقرائتكم خبر عن "حكيم" يتصدر تريند يوتيوب مصر بـ3 أغنيات من ألبوم "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم حكيم، يوتيوب مصر، بثلاثة أغنيات من أغنيات البومه الجديد "الراجل الصح" الذى من المقرر أن يطرح كاملا خلال شهر يناير المقبل.

يشارك "حكيم" فى التريند بأغنيات الراجل الصح، ورقصونى التى طرحها أمس، وأغنية الجارسون.

يذكر أن حكيم كان قد طرح من الألبوم عدد من الأغنيات من بينها سيبونا فى حالنا، وليلة بمبي.

كان الفنان محمود الليثى، شارك المطرب الشعبى حكيم أغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو قصير خلال ترديدهما كلمات الأغنية ضمن ألبوم حكيم الذى يستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواجد الفنان محمود الليثى بصحبة المطرب الشعبى حكيم قائلاً: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك".

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ويستعد المطرب الشعبى حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "رقصونى" ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الذى يحمل اسم "الراجل الصح"، وطرح منه عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.

وكان قد احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

ويعيش حكيم نشاطًا فنيًا مكثفًا وحضورًا كبيرًا إذ أنه المطرب الأكثر تواجدًا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب واختار حكيم هذا العام 3 حفلات ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك".