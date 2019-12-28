- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "يا معلم" بداية انطلاقة جديدة لـ رحمة فى 2020 بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر
وقد صرحت المطربة رحمة: أنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة، وأعلنت رحمة عن نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل، فالملحن عزيز الشافعى تعاقدت معه على أغنيتين، حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي للمبدع طارق عبد الجابر فالأغاني القادمة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن.
وقد توجهت رحمة بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والموزع طارق عبد الجابر بعد الجهد المبذول من قبلهم خلال الفترة الماضية لإخراج اغنية "يا معلم" في اسرع وقت قبل نهاية السنة الجارية.
جدير بالذكر أن المطربة المصرية رحمة قد ذاع صيتها منذ أعوام من خلال مجموعة ألبومات وأغانى حققت نجاح ساحق منهم: ينساني ليه واه منك، وصولا لآخر أغانيها خلال احتفالات عيد القوات المسلحة في أكتوبر الماضي وهي اغنية "انتباه يا مصري" وكانت من كلمات وألحان رحمة وتم اذاعتها على معظم القنوات المصرية تحت رعاية الشئون المعنوية ومجموعة اعلام المصريين.
رحمة
رحمة
رحمة
كانت هذه تفاصيل خبر "يا معلم" بداية انطلاقة جديدة لـ رحمة فى 2020 بتوقيع عزيز الشافعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.