شكرا لقرائتكم خبر عن "يا معلم" بداية انطلاقة جديدة لـ رحمة فى 2020 بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المطربة المصرية "رحمة" العودة بقوة من جديد للساحة الغنائية بداية من رأس السنة الميلادية 2020، بأغنية جديدة بعنوان "يا معلم"، من كلماتها وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق عبد الجابر ومكس وماسترشريف عبد الجابر، وهى أغنية مقسوم شعبى، تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما فترغب المرأة حينها أن تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها، فتقول كلمات الأغنية: "م الآخر عوزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. وأنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعى تفكر إنى ها أسيبك.. وأنت فى آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتنى فى جيبك.. هو أنا أقدر أتكلم".

وقد صرحت المطربة رحمة: أنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة، وأعلنت رحمة عن نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل، فالملحن عزيز الشافعى تعاقدت معه على أغنيتين، حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي للمبدع طارق عبد الجابر فالأغاني القادمة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن.

وقد توجهت رحمة بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والموزع طارق عبد الجابر بعد الجهد المبذول من قبلهم خلال الفترة الماضية لإخراج اغنية "يا معلم" في اسرع وقت قبل نهاية السنة الجارية.

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جدير بالذكر أن المطربة المصرية رحمة قد ذاع صيتها منذ أعوام من خلال مجموعة ألبومات وأغانى حققت نجاح ساحق منهم: ينساني ليه واه منك، وصولا لآخر أغانيها خلال احتفالات عيد القوات المسلحة في أكتوبر الماضي وهي اغنية "انتباه يا مصري" وكانت من كلمات وألحان رحمة وتم اذاعتها على معظم القنوات المصرية تحت رعاية الشئون المعنوية ومجموعة اعلام المصريين.