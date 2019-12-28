شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2019.. أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السينما المصرية فى عام 2019 استمرار الانتفاضة الكبيرة التى بدأت فى السنوات الأخيرة، على مستوى شباك التذاكر والإيرادات التى تحققها الأفلام المعروضة، حيث تحطمت العديد من الأرقام القياسية التى تم تسجيلها فى العامين الأخيرين، وتخطى فيلمين حاجز الـ100 مليون لأول مرة فى تاريخ السينما المصرية، وقبل الدخول فى العام الجديد ننشر أعلى وأقل 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى 2019.

تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى 2019 بعدما وصل الى 104 ملايين جنيه وهو الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، هند صبرى، نيللى كريم، اياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، وتامر هشام، ولاء الشريف وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى.



الفيل الازرق

ويأتى فى المرتبة الثانية فيلم "ولاد رزق 2" بعدما وصلت إيراداته إلى 101 مليون جنيه، وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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ولاد رزق

ثالث الأفلام فى قائمة الأعلى إيرادات فى 2019 هو "كازابلانكا" بعد تحقيقه 80 مليون جنيه، وهو بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت.



كازابلانكا

وحل فى المركز الرابع فيلم "الممر" الذى حصد 75 مليون جنيه وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت وتأليف وإخراج شريف عرفة.



فيلم الممر

واحتل فيلم "نادى الرجال السرى" المركز الخامس بتحقيقه 60 مليون جنيه، الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد، ومعتز التونى، وأيمن وتار وهشام ماجد ضيف شرف وتأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى.