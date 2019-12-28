شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات وصور من خطوبة هنادى وأحمد خالد صالح.. وتامر حسنى يهديهما أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة هنادى هانى مهنى، ابنة الموسيقار الكبير، بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، مساء الجمعة، فى حفل بسيط حضره أصدقائهما من الوسط الفنى وخارجه، ووثق الثنائى حفل خطوبتهما بمجموعة من الصور بمفردهما ومع الأصدقاء، ورغم أن هنادى وأحمد، لم ينشرا سوى صور قليلة تجمعهما داخل الحفل، عبر حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، إلا أن أصدقائهم كان لهم الفضل فى الكشف عن المزيد من كواليس الحفل.

وحفل الخطوبة الذى حضره عدد من النجوم بينهم تامر حسنى، ودرة، وأسماء جلال، وهند عبد الحليم، تخلله رقصات جمعت الثنائى هنادى مهنى وأحمد خالد صالح، فيما هنأهم النجم تامر حسنى بخطوبتهما بينما كان يظهر فى خلفية مقطع الفيديو أغنيته "عينيا بتحبك"، والتى ردد بعض كلماتها مع صوت الـ"دى جى"، لتكون تلك الأغنية بمثابة هديته للعروسين، كما قال لهما، "مليون مبروك وربنا يحفظكوا يارب".

وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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أما الفنان أحمد خالد صالح فهو ابن الفنان الكبير الراحل، وبدأ ظهوره على الساحة خلال العامين الماضيين، منها "نسر الصعيد"، مع محمد رمضان، و"الفيل الأزرق 2"، فضلا عن إنتظاره عرض فيلمى "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى، و"شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى.



تامر حسنى يحضر خطوبة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى



خطوبة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى



أحمد خالد صالح وهنادى مهنى مع أصدقائهم فى حفل الخطوبة



درة وهند عبد الحليم مع أحمد خالد صالح وهنادى مهنى فى حفل الخطوبة



هند عبد الحليم مع أحمد خالد صالح وهنادى مهنى فى الخطوبة