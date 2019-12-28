شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يثير الجدل بتدوينه على فيسبوك.. والجمهور يسخر من أخطائه الإملائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان أحمد فهمى، إثارة الجدل من حوله بسبب مواقفه الصدامية، وذلك بعدما نشر تدوينه عبر حسابه الشخصى على فيسبوك، قال فيها: "أقوال مقصورة: الواحد خايف يموت وهو مش مدى كل واحد حقه.. خايف أموت قبل ما اشتم كل الناس اللى نفسى اشتمها.. خايف أبقى قصرت مع حد فيهم".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحمد فهمى، بشكل ساخر، حيث قال شكرى الحكيم "هو لسه فى حد مشتمتوش"، وقالت نجلاء "أنت ماسيبتش حد ماشتمتهوش استمر"، وأضاف آخر "ربنا يديلك طول العمر.. أنت ممكن تكسب وقت وبدل ما تقول كل واحد باسمه خليها شتيمة جماعية للكوكب كله ماعدا خمسة ستة المحترمين.. كدا يبقى وفرت وقت وقدمت واجبك للبشرية.. نصيحة مقصوره".



تدوينه أحمد فهمى

ورغم التفاعل الكبير مع تدوينه أحمد فهمى، إلا أن الأخطاء الإملائية التى وقع فيها الفنان، لم تمر على الجمهور، حيث كتب أحمد فهمى كلمة "مأثورة" بشكل خاطئ، فقد جاءت فى التدوينه "مقصورة"، وتعليقًا على هذا الخطأ، قال له زياد عقل "مأثورة مش مقصورة.. اهو دى نتيجة النوم فى حصة مستر إسماعيل".

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ويشار إلى أنه قبل أيام، كان قد سخر أحمد فهمى من تعليق إحدى متابعات الفنان عمرو يوسف على إنستجرام، فبينما هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، متمنيًا له المزيد من النجاح والتقدم، حيث نشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها: "مبروووووووك جامد"، رد عمرو يوسف على تهنئته: "حبيبى أخويا أنت اللى جامد"، ووبعد تعليق إحدى المتابعات، على البوستر، التى قالت: "حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونة"، رد عليها فهمى، "وأنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".

ويذكر أنه قبل أسبوع، كان قد سخر الفنان شيكو من صورة قديمة تجمعه بصديقه الفنان أحمد فهمى، حيث نشر الصورة عبر إنستجرام، معلقًا عليها "أيام ما كنا سرسجية يا فخرى"، وهى الصورة التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

سخرية شيكو من صورته مع أحمد فهمى، لم تمر مرور الكرام – آنذاك - قبل أن يدخل وائل رياض شيتوس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى حاليًا، حيث مازح الفنانان فى التعليقات، بقوله "ودلوقتى بقيتوا إيه؟".