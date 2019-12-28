شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى عن زيارتها للاجئى الروهينجا: لنجعلها سنة سعيدة على الكثير من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة التونسية هند صبرى، على زيارتها الأخيرة لمعسكر للاجئين من مسلمى الروهينجا فى بنجلاديش نوفمبر الماضى، ضمن جهودها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمى لمكافحة الجوع، وقالت :"لنجعلها سنة سعيدة على ناس كثيرة".

وقالت هند صبرى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"هلم لنجعلها سنة جديدة سعيدة على العديد من الناس من حولنا أو من بعيد".

وكانت الفنانة هند صبرى، قد كشفت عن تفاصيل زيارتها إلى أكبر مخيم لاجئين فى العالم، والذى يقع فى دولة بنجلاديش، ويضم أقلية الروهينجا، والذى طردوا من "ميانمار"، على أساس عرقى ودينى، وتابعت:" دى قبيلة مسلمة تم طردها والمخيم الموجود فى بنجلاديش يضم مليون شخص ويعد فعلياً أكبر مخيم لاجئين فى العالم".

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وأضافت هند صبرى، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة الآن"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "الحدث"، أن زيارتها كانت على خلفية أنها سفيرة نوايا حسنة للأمم المتحدة، إلى جانب إيصال رسالة إلى هؤلاء اللاجئين بأن المجتمعات العربية والفنانين ليسوا ببعيد عن قضيتهم.

وأشارت الفنانة، إلى أن العمل الإنسانى دائماً ما يأتى على حساب حق عائلتها عليها، ولكن فى ذات تشعر أن هناك اشياء مهم يجب أن تقوم بها من أجل أن تجعل ابنائها فخورين بها، وتابعت: "أنا بعلم بناتى أنهم لا يعيشون من أجل أنفسهم فقط"، معربة عن حزنها تجاه المشاهد التى رأتها فى مخيم اللاجئين والتى كانت أبرزها وجود أطفال عراة لا يجدون ما يرتدونه والأمهات تنظر إليهن ولا تستطيع تقديم أى شئ لهم لأنهن لا يمتلكن شئ.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي "نورة تحلم" وحقق فيلمها المصري "الفيل الازرق 2" ايرادات قياسية تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية وحقق فيلمها " الممر" أيضا إيرادات قياسية إضافة لإعجاب الجمهورالعربي كله بالعمل.