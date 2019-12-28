شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بطلة أمام أحمد عز فى موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقف النجمة هند صبرى لأول مرة فى الدراما التليفزيونية أمام النجم أحمد عز فى السباق الرمضانى المقبل، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وينتمى إلى الأعمال المخابراتية، ويتم تصويره فى أكثر من دولة، ولم يستقر فريق العمل على اسمه حتى الآن، وهو من إنتاج سينرجى، وجمع بين هند وعز مؤخرا فيلم "الممر" الذى أعاد التعاون بينهما بعد غياب 18 عاما منذ تقديمهما فيلم "مذكرات مراهقة"، وشارك فى الممر عدد من النجوم من بينهم احمد فلوكس ومحمد فراج واحمد صلاح حسنى واحمد رزق ومحمد جمعة واسماء ابو اليزيد واخرون ومن اخراج شريف عرفة وتخطت ايراداته أكثر من 100 مليون جنيه.

ويعرض للفنان هند صبرى حاليا فيلم "الفيل الأزرق2" التى تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة ، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور، وحل الألغاز التى تواجهه.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف، ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.