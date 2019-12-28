شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلوس" لـ تامر حسنى يحقق 2.5 مليون جنيه فى ثالث أيام عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، ليلة أمس الجمعة ثالث أيام عرضه بالسينمات، حيث طرحته الشركة المنتجة للجمهور يوم 25 ديسمبر الماضى، ليصل بذلك الرقم إلى 6 ملايين و300 ألف جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، نظرا لاقتراب أجالزة نصف العام وانتهاء الامتحانات .

وفى سياق متصل، حقق فيلم الفلوس 14 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرا لشعبية تامر فى الخليج العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

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وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.