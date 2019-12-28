شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تتغزل فى أحمد حلمى ببدلة منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمى جمهوره بصورة جديدة التقطها مسبقًا خلال حضوره فعاليات منتدى شباب العالم 2019، الذى أقيمت نستخته الثالثة فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد نشر حلمى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، بينما يظهر فى الخلفية شعار المنتدى.

أحمد حلمى نشر الصورة التى ظهر فيها مرتديًا بدلة رسمية مع "كرافته" سوداء، وكان أبرز التعليقات الواردة على الصورة من الفنانة ريهام عبد الغفور، التى غازلته بتعليقها "ألذ واحد"، بينما لم يرد أحمد حلمى على تعليق ريهام عبد الغفور، فقد تفاعل الجمهور معها، حيث قالت لها ميرو "وبعدين معاكى يا فريدة" – وهو اسم شخصيتها فى مسلسل "زى الشمس" – فيما قال حازم "منى ألذ"، وسخر آخر "ليش هو تشيز كيك".

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ريهام عبد الغفور تتغزل فى أحمد حلمى

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، كان قد حرص على توجيه رسالة شكر لجمهوره، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدى لعام 2019 فى حفل توزيع جوائز الدير جيست التى أقيمت الأسبوع الماضى فى أحد الفنادق الشهيرة فى التجمع الخامس، ونشر صور أثناء تكريمه وحصده للجائزة، عبر حسابه الشخصى، وعلق عليها: "شكرا لكل الجمهور اللى صوتى لى وكان سبب فى إنى أخد جايزه أفضل ممثل كوميدى 2019، أنا بعتبركم انتو الجائزة الحقيقية اللى ربنا أكرمنى بيها، وشكرا لتشجعيكم ولحبكم، وشكرًا لمجلة ديرجست على كل اللى بتعملوه للفن وللفنانين، بحبكوا".



صورة أحمد حلمى فى منتدى شباب العالم

وفى اليوم التالى من الحفل شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره بصور تجمعه مع النجم كريم عبد العزيز، عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها: "صاحبى وأخويا"، وهى الصورة التى نالت إعجاب العديد من المتابعين مشيدين بعلاقة الصداقة بينهما، وكتب الفنان حمدى الميرغنى، "إيه كمية السعادة والفرحة والعظمة والنجاح والنجومية اللى فى الصورة دى بحبكم أوى وفخور إنى فى 2019 اتشرفت بالشغل معاكم".