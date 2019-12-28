شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمود البزاوى أمام ياسمين صبرى فى مسلسل "فرصة تانية" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى الفنان محمود البزاوى، للمشاركة فى بطولة المسلسل المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يبدى البزاوى موافقته من عدمها خلال الأيام المقبلة، عقب قراءته للسيناريو والشخصية المقرر أن يقدمها خلال أحداث المسلسل، الذى يكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرون، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الأعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضعت الشركة جدولا محددا للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الأنتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

Advertisements

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

يشار إلى أن محمود البزاوى قدم آخر أعماله الدرامية بمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، حسن حسنى، محمد على رزق، عائشة بن أحمد، مريم حسن، عايدة رياض، ناهد رشدى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح "حمصه".

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مكلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.