شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب لحظاته أمام الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان كريم عبد العزيز أن أصعب فترات حياته الفنية كانت أمام النجم الراحل أحمد زكى، مؤكدا أنه أصيب بحالة من الرعب وكان يريد ترك موقع التصوير وترك التمثيل، مشددا أن الفنان الراحل كان عبقريا وكان ممثلا جبارا.

وقال كريم، خلال لقاء تليفزيونى: "أول شوت ليا فى حياتى قصاد الراحل العظيم أحمد زكى، أنا مش هنسا أول ثانية بصيت فيها لعنين الأستاذ، بقيت مش عاوز أروح ومش وعاوز أمثل وجالى حالة رعب وذعر، لأنه كان ممثل جبار".

على جانب آخر، أوضح كريم عبد العزيز، حقيقة الخلاف بينه وبين النجم أحمد عز، على تتر فيلم 1919، وهو الفيلم الذى يستعد له النجم كريم عبد العزيز الفترة المقبلة، قائلا: "مش عايز أحلف وحياة ربنا أقسم بالله، لا كريم ولا عز، ولا عز ولا كريم، اتكلمنا فى أى تفاصيل ليها علاقة لا بالأسماء ولا الأضواء".

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وكشف عبد العزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد 1919 المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، الذى يعد التعاون الثالث بينهما بعدما قدما سويًا جزئين من فيلم "الفيل الأزرق".

ويعد "1919" هو التعاون الثالث بين كريم عبد العزيز وبين المخرج مروان حامد، من إنتاج شركة "سينرجى" تحت إشراف أحمد بدوى مدير عام الشركة، ومن المقرر أن يشارك فى بطولة الفيلم بجانب كريم النجم أحمد عز، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه وقت الاحتلال الإنجليزى.

وفى سياق آخر، حقق النجم كريم عبد العزيز 160 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أشهر فقط، حيث حقق 64 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى بفيلمه "نادى الرجال السرى"، الذى طرحه فى إجازة منتصف العام الماضية، وشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وغادة عادل وبيومى فؤاد، إخراج خالد الحلفاوى.

وحقق فيلم الفيل الأزرق 2 أكثر من 100 مليون منذ طرحه فى شباك التذاكر، بعد النجاح الجماهيرى الكبير الذى حققه الفيلم.