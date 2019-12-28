صور.. خبير الإكسسوارات العالمى مايكل ميشيل يزور الأهرامات بصحبة زاهى حواس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب مايكل ميشيل الخبير العالمى فى مجال الإكسسوارات لدعوة المهندسة زينب بشير عضو بإحدى الجمعيات الخيرية لزيارة مصر، واصطحبه فيها خبير الآثار العالمى الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الذى شرح له تاريخ الحضارة المصرية بالإضافة للفنانة ليلى علوى.
وأبدى ميشيل سعادته بزيارة مصر خاصة أنها من البلاد المحببة إليه، كما أعرب عن فخره لتواجده داخل الأهرامات، لأنه طالما حلم بالتعرف على تاريخ الفراعنة، وأكد أنه سيدعو كل محبيه فى العالم لزيارة مصر والتمتع بحضارتها وجمالها.
وقالت المهندسة زينب بشير "تواصلت مع ميشيل وقررت دعوته لمصر من أجل دعم بلدنا وإظهار الجوانب المضيئة بها فى إطار مبادرة (فيها حاجة حلوة) التى تكشف جمال وحضارة مصرنا الغالية، ويكفى أن كل المشاهير فى العالم يبهرون بمصر، ودورنا يحتم علينا دعوتهم للتواجد فى مصر، وسوف أحرص على مواصلة العمل فى هذه المبادرة سواء بجولات داخل مصر بمشاهير مصريين وعرب أو استضافة نجوم عالميين، فى مجالات مختلفة، مثل ميشيل الذى يعتبر الصديق المقرب من كل نجوم هوليوود، نظرا لأنه الأكثر تأثيرا فى هذه النجوم بسبب توليه الرئيس التنفيذى لأهم شركة على مستوى العالم فى صناعة الإكسسوارات".
الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية تحدث مع ميشيل أمام تمثال أبو الهول وشرح له تاريخ الحضارة المصرية، كما تحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التى تقوم بها وزارة الآثار، وعن حفائره بوادى القرود بالوادى الغربى، كما تحدث أيضا عن أوبرا توت عنخ آمون التى سوف تعرض فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، وفى الذكرى المؤية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى عام 2022.
وأضاف حواس أن أهم كشف فى القرن 21 هو اكتشاف بردية وادى الجرف التى تحدثنا عن أسرار كثيرة فى بناء هرم خوفو، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية التى تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية فى كل دول العالم، وأشار "حواس" إلى أنه فى شهر فبراير 2020 سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، من خلال المشروع القومى لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصرى بالتحرير.
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