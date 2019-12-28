لقاء سويدان لـ"الخليج 365": قررت الاعتزال من سنة.. ولن أمنع ابنتي من التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أن إعلانها قرار اعتزال التمثيل جاء بعد تفكير طويل، استمر عام كامل.

وقالت لقاء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بقالي سنة بفكر في القرار ده، وكنت منتظرة الوقت اللي أعلن فيه القرار، لأن مهنة التمثيل مبقتش زي الأول.. والشغلانة أصبحت مهنة من لا مهنة له.. دلوقتي بيبقى الواحد واخد كورس تمثيل ويطلع يمثل".

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وتابعت: "الشغلانة حالها اتغير بقالها كام سنة، وكل سنة نقول السنة الجاية أحلى.. وللأسف مش بيحصل حاجة جديدة تشجعني إني أغير القرار ده.. واعتزالي التمثيل قرار نهائي، وأتمنى أن يكون القادم أفضل للمهنة"، معبر عن سعادتها بقرارها وأنها لا تشعر أبدًا بالحزن بعد اتخاذه.

وعن موقفها من اتجاه ابنتها للتمثيل، أوضحت "بنتي بتدرس حاليًا في الثانوية العامة، وقراري لن يؤثر عليها، لإني اتكلمت معاها في موضوع التمثيل وموقفها منه، واتفقنا إنها تهتم بدراستها الأول وتركز فيها، وبعد كده نشوف موضوع التمثيل هتكمل فيه ولا لأ.. وهي لها حرية الاختيار في إنها تكمل تمثيل أو تشوف مهنة تانية تشتغلها".

يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان، أعلنت مؤخرا في بيان نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، اعتزالها التمثيل والغناء، وكان أخر أعمالها الدرامية مسلسل "البيت الكبير2" مع الفنانة لوسي والفنان أحمد بدير.