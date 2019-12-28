محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جمعتها مع أسرتها. ونشرت لقاء، صورا لها مع زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة ونجليهما، وعلقت: "التزلج.. مغامرة". يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصحبة أسرتها.. لقاء الخميسي تتزلج على الجليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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