تراند اليوم : إجابة صادمة من ممثلة مصرية حول وفاة "عادل إمام"



قالت الممثلة داليا البحيري، إنه لا صحة لما يتردد حول صحة الممثل عادل إمام الذي تشاركه مسلسل "فلانتينو".

وردًا على سؤال لها بشأن الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول وفاة عادل إمام، أضافت في تصريحات إلى برنامج MBC Trending، على قناة دبي الفضائية: "أنا زهقت من كتر ما بجاوب على السؤال ده، والله الزعيم زي الفل".

وأشارت إلى أن استمرارهم في التصوير ينفي هذه الشائعات التي أثيرت أكثر من مرة حول حالته الصحية.

ولفتت إلى أن فريق عمل المسلسل حريص على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من الصور التي يتم التقاطها في كواليس التصوير.

وتابعت: "بيبقى (عادل إمام) وسطنا وموده حلو، وخلاص فاضل كام يوم ونخلص".

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وكانت أنباء تحدثت عن تدهور حالة "الزعيم" خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه ابناه المخرج رامي إمام، والممثل محمد إمام.