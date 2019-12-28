ابنة بروس لي تقاضي سلسلة مطاعم شهيرة بـ30 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تستغل بعض المحلات التجارية والمطاعم صور المشاهير لجذب الزبائن إليها، وتحقيق إيرادات مالية كبيرة، إلا أنّ لجوءها إلى هذه الطريقة دون أخذ تصريح أو موافقة من الشخص نفسه أو أحد أفراد عائلته إن كان متوفى قد يعرضهم للمساءلة القانونية، وهذا ما حدث لسلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين؛ حيث ذكرت صحيفة "ذا بيبر" الصينية الإلكترونية أنّ شركة تديرها ابنة "بروس لي" رفعت دعوى قضائية ضد هذه المطاعم لاستخدامها صورة نجم الكونج فو الراحل في شعارها دون تصريح، وطلبت الابنة تعويضًا يتجاوز 210 ملايين يوان أي ما يعادل "30 مليون دولار".



وبحسب "رويترز" فقد رفعت شركة بروس لي "إنتربرايزس" والتي ترأسها ابنته "شانون لي" ومقرها كاليفورنيا دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 ضد سلسلة "ريل كونج فو" للوجبات السريعة وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة ودفع 88 ألف يوان إضافية لتغطية التكاليف القضائية.



كما طالبت الدعوى القضائية الشركة التي تتخذ من "قوانغتشو" مقرًّا بإصدار توضيح في غضون 90 يومًا يقول إنه ليس لها صلة ببروس لي. وتقدّم سلسلة "ريل كونج فو" أطباق الأرز وأصنافًا صينية، وتأسست في 1990، ولها فروع في أكثر من 57 مدينة بالصين.



يذكر أنّ شعار الشركة عبارة عن رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية "الاستعداد للهجوم" التي اشتهر بها النجم الراحل.



وكتبت الشركة على حسابها بموقع ويبو للتواصل الاجتماعي يوم الخميس بأنّ الدعوى القضائية «أربكتها»؛ لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى الخمسة عشر عامًا ماضية، وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.



يشار إلى أنّ هذه القضية تأتي في وقت تعهّدت خلاله الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق عقوبات أشدّ، وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.